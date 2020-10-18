По итогам игры с «Сочи» Ерохин — лучший игрок матча

По итогам матча петербургского «Зенита» и «Сочи» по мнению экспертов, лучшим игроком матча оказался полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.

По версии эксперта с телеканала «Матч Премьер», Ерохин — лучший игрок матча.

Напомним, что футболист отличился на 24-й минуте игры, на которой поразил ворота соперника. Полузащитник был заменен на 65-й минуте матча. Матч проходил в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Победу в матче одержали сине-бело-голубые со счетом 3:1. Караев открыл счет на 16-й минуте матча. Затем отличился Ерохин, забив в ворота соперника второй гол. «Сочи» отыграл один гол только во второй половине встречи. Последний гол в матче забил Сантос, отличившись в добавленное время.