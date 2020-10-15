Нового игрока "Зенита" Вендела удивила российская погода

Новый полузащитник футбольного клуба «Зенит» прилетел из Бразии в Петербург. Новичок «Зенита» поделился своими первыми впечатлениями о Северной столице России. На официальном сайте футбольной команды опубликованы слова футболиста насчет петербургской погоды. Вендел признался что, удивлен «морозу». Однако, футболист уверен, что он быстро привыкнет к новым климатическим условиям. Он также сообщил, что перед прибытием в Россию он общался по поводу клуба по переписке со своим соотечественником Малкомом. Малком играет за футбольный клуб «Зенит» уже два года.

Напомним, бразильский полузащитник Вендел, по прибытии в Санкт-Петербург провел первую тренировку в качестве игрока футбольного клуба «Зенит».