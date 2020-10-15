Сдав тест на COVID-19, американский спортсмен сбежал из Петербурга

Сэм Куэрри, американский теннисист, по прибытии в Россию сдал тест на COVID-19. Результаты показали положительный тест на коронавирус. После чего спортсмен вместе со своей семьей покинул страну. Об этом сообщает NevaSport.ru.

В Санкт-Петербурге проходил теннисный турнир АТР, где Куэрри был одним из участников. По приезде в Россию со своей семьей, спортсмена изначально должны были отправить на самоизоляцию на 14 дней в отель, на что спортсмен согласился. Через некоторое время местные органы здравоохранения вышли на спортсмена и заявили ему, что необходимо сходить на осмотр к врачу. При выявлении симптомов, Куэрри необходимо будет пройти госпитализацию.

Во время звонка местного органа здравоохранения американец испугался и принял решение покинуть Россию вместе со своей семьей на частном самолете, предоставленный одним из спонсоров спортсмена. На данный момент, теннисист остановился в одной из соседских европейских стран.