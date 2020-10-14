В ДС "Юбилейный" пройдет чемпионат России по фигурному катанию

Дворец спорта "Юбилейный", скорее всего, примет чемпионат России-2022 по фигурному катанию. Об этом сообщает портал NEVASPORT.RU.

Президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Сергей Чопозов рассказал о выборе места, а также о том, что подготовка к чемпионату ведется уже сейчас. О том, что Чемпионат России-2022 пройдет в Санкт-Петербурге, стало известно ранее, однако место проведения еще не определено.

Организаторы выбирают из двух вариантов площадок: ДС "Юбилейный" и "Ледовый дворец", где играет хоккейный клуб СКА. Назвав "Юбилейный" "кузницей кадров нашего фигурного катания", Чопозов заявил, что такое значимое мероприятие должно пройти именно там.