Началась продажа билетов на матчи Лиги чемпионов

Как сообщили в пресс-службе ФК, петербургский футбольный клуб открыл онлайн-продажу билетов на самый главный футбольный турнир.

Продажа билетов будет производится на официальном сайте «Зенита», где можно будет приобрести как билеты так и абонементы на матчи Лиги чемпионов. На матчи сине-бело-голубых с «Брюгге» и «Лацио» самый дешевый билет оценивается в 400 рублей, а самый дорогой — 4000 рублей. На матч с дортмундской «Боруссией» цена за билеты будет варьироваться в пределах от 500 до 5300 рублей.

Помимо обычных билетов, представится возможность приобрести билеты в бизнес-зону и посмотреть матч с комфортом. На матчи с «Брюгге» и «Лацио» цена таких билетов болельщикам обойдется в 8-70 тысяч рублей, с «Боруссией» — 10-80 тысяч рублей.