Некоторые игроки «Зенита» могут выступить в матче за сборную России

В матче Лиги наций УЕФА, который состоится вечером в это воскресенье, 11 октября, между сборными России и Турции. Состав нашей сборной могут пополнить 6 игроков петербургской команды. Среди них оказались Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Андрей Мостовой и Артем Дзюба.

Матч между двумя сборными пройдет в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА на московском стадионе «ВТБ-Арена». Игру покажут в эфире Первого канала в 21:45 по московскому времени.

Сборная России занимает первую строчку в группе 3 Лиги В набрав 6 очков, обыграв при этом сборные Сербии и Венгрии.