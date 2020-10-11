«Зенит» проиграл очередной матч Суперлиги

11 октября, воскресным утром состоялся очередной матч Суперлиги, в котором встретились женская команда «Зенит» и пермская команда «Звезда-2005». В результате матча петербургская команда уступила хозяевам со счетом 2:0.

Матч 10-тура сине-бело-голубые провели на территории соперников – в Перми. В команде «Звезда-2005» голами отметились Олеся Курочкина и Екатерина Пантюхина.

После очередного поражения женский «Зенит» остается на шестом месте в турнирной таблице. Напомним, всего в Суперлиге борются 8 команд. В результате игры у «Зенита» остается 8 очков, а у соперников теперь 16 очков и они поднялись на 3-е место в турнирной таблице.