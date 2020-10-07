Погода в четверг в Петербурге будет туманной и дождливой

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает прогноз погоды для Санкт-Петербурга на завтра, 8 октября, четверг. По данным синоптиков, город на Неве ожидает облачная с прояснениями погода.

Ночью и утром ожидается густой туман, из-за чего водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность. Ночью температура воздуха опустится до 9-11 градусов тепла по Цельсию. Днем потеплеет до 14-16 градусов тепла по Цельсию.

Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, но существенных осадкой не будет. Ветер южный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня изменится незначительно.