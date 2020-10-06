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Бразилец Вендел уходит из «Зенита»

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© Фото: fc-zenit.ru

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За Вендела «Зенит» заплатил 20 млн евро.

«Зенит» официально заявил, что бразильский игрок Вендел уходит из команды. Он играл на позиции центрального полузащитника.

Вендел Валле да Силва начал свою карьеру дебютировав за основной состав «Флуминенсе» в апреле 2017 года. В общем он провел 41 матч в бразильской Серии А и Южноамериканском кубке, забив 6 голов и отдав 2 голевых передачи.

В 2018 году бразилец стал выступать за «Спортинг», в котором отыграл 79 матчей, забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач. В 2019 году Вендел начал играть в молодежной сборной Бразилии.

Пресса уже несколько дней назад заявляла о возможном переходе бразильского новичка в другой клуб. «Зенит» отдал за Вендела 20 млн евро.

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