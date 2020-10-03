«Зенит» сыграет свой первый матч в Лиге чемпионов дома

Недавно комитет УЕФА окончательно утвердил календарь всех игр Лиги чемпионов. Петербургская команда начнет свой путь в главном клубном турнире Европы с домашнего матча. 20 октября сине-бело-голубые сыграют с бельгийской командой «Брюгге» в Санкт-Петербурге на «Газпром Арена».

Свой следующий матч, 4 ноября, зенитовцы проведут также на своем поле против «Лацио». Последнюю свою игру на турнире, 8 декабря, «Зенит» сыграет против дортмундской «Боруссии» также у себя дома на «Газпром Арена».

Все данные о предстоящих домашних матчах петербургской команды в Лиге чемпионов будут доведены дополнительно.