В новом матче РПЛ "Зенит" встретится со "Спартаком"

3 октября, в субботу, в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" встретится с московским "Спартаком". Игру петербуржцы проведут на территории московских футболистов, на стадионе "Открытие Арена", в 19:00.

Обе команды на данный момент занимают в турнирной таблице лидирующие позиции, набрав по двадцать очков по итогу девять игр. При этом первое место занимают сине-бело-голубые, поскольку у них больше забитых и меньше пропущенных мячей, чем у красно-белых ("+15" у петербуржцев против "+7" москвичей). Победившая в матче команда единолично возглавит турнирную таблицу.