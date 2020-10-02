Кокорин не будет участвовать в матче с "Зенитом"

Форвард «Спартака» Александр Кокорин не может принять участие в игре, так как футболисту необходимо проходить лечение в течении двух недель. Данную информацию предоставил главный тренер команды «Спартак» Доменико Тедеско. Тедеско сообщил, что Александр Кокорин выбывает из строя в результате мышечной травмы. Главный тренер команды отметил, что ситуация непростая. По его словам, он надеется, что состояние здоровья Кокорина позволит ему вернутся к игре в ближайшее время. Напомним, во время первого тайма игры с «Тамбовом» Александр Кокорин сообщил, что испытывает дискомфорт и был вынужден покинуть поле, футболиста заменили.

Матч «Спартака» и «Зенита» состоится в субботу, 3 октября в 19.00 по московскому времени.