Болельщики московского "Спартака" разделились

Сообщество фанатов Supporters group вышло из состава «Фратрии».

По информации, предоставленной Supporters group, в результате совещания, объединение решило выйти из «Фратрии». Оно намерено продолжать движение своим курсом и выражает уверенность в том, что опыт, который бал накоплен в поддержке команды, будет так же прославлять болельщиков «Спартака». В заявлении Supporters Group присутствует просьба отныне не отожествлять их с «Фратрией» и не воспринимать ее заявление в качестве единого мнения всех болельщиков команды. Кроме того, объединение высказало просьбу СМИ воздержаться от спекуляций на эту тема, так как цель, объединяющая всех болельщиков, остается неизменной – отстаивать интересы команды.