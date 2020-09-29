«Зенит» обыграл «Рубин» в молодежном турнире

Молодежная команда футбольного клуба «Зенит» победила в очередной раз. Во вторник, 29 сентября, состоялась игра четвертого тура первенства России среди молодежных команд «Рубин» и «Зенит». Казанскую молодежь сине-бело-голубые обыграли на чужой территории. Так, матч состоялся 29 сентября в городе Казань в рамках группы В.

Игра окончилась в пользу ФК «Зенит» со счетом 2:1. Победе команды способствовали гол Никиты Терещука, а также гол Даниилы Хотулева. Примечательно, что второй гол был забит с пенальти. Казанский «Рубин» ответил лишь одним голом, который забил Вячеслав Фомин.

Теперь молодежная команда «Зенит» занимает второе место в таблице группы В. У них на счету 9 очков. Первое место в турнирной таблице все еще занимает «Локомотив» из Москвы, при том что у команды также 9 очков.