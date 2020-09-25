Велопробег в честь 75-летия Победы состоится 26 сентября

26 сентября, в эту субботу, в Ленинградской области состоится празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в формате велопробега. Информация об этом появилась в пресс-службе правительства региона.

Маршрут пробега будет длиной 100 км и пройдет по Зеленому поясу Славы. Кроме того, участникам события удастся посетить мемориалы и возложить цветы к братским могилам советских солдат, которые погибли, обороняя Ленинград.

Известно, что на маршруте запланированы остановки на таких мемориалах, как «Атака», «Гостилицкий», «Январский гром» и «Якорь». Также участники смогут остановиться у мемориала «Защитникам Ленинградского неба». Чтобы участвовать в велопробеге, посвященном победе в ВОВ, необходимо зарегистироваться на сайте мероприятия.