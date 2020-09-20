Гендиректор «Зенита» высказался о спорном голе Дзюбы

В матче «Зенит» - «Урал», окончившимся со счетом 1:1, сильный спор вызвал гол Дзюбы. Известно, что сначала судьи отменили забитый мяч, однако после гол был засчитан благодаря вмешательству системы видеоассистента рефери (VAR).

Гендиректор петербургского ФК «Зенит» Александр Медведев заявил, что спорные решения судей в матчах Российской футбольной премьер-лиги нужно оценивать крайне оперативно.

«Я бы все-таки дождался заключения судейского комитета. Я не судья и не хочу заниматься не своим делом», - считает Александр Медведев.

На данный момент, после восьми туров сине-бело-голубые занимают первое место в РПЛ с 17 очками. Следующий матч команда проведет против «Уфы». Матч состоится 26 сентября в Петербурге.