В Минспорте ждут отмашки от международных федераций, чтобы запустить всех болельщиков на стадионы

В Министерстве спорта РФ рассказали, когда будет возможно заполнять российские стадионы под завязку. Так, стало известно, что трибуны полностью заполняться зрителями только тогда, когда это разрешат международные организации.

Олег Матыцин является главой ведомства и утверждает, что Российский футбольный союз (РФС) и Министерство спорта РФ в рамках борьбы с пандемией коронавируса взаимодействуют для оказания помощи клубам.

Среди прочих проблем, глава назвал основную проблему, которая очень интересует болельщиков – допуск зрителей на стадионы в полном объеме. Минспорта утверждает, что такой вопрос не подвластен российским ведомствам и решается международными федерациями, которые проводят соревнования.

Так, согласно заявлению Минспорта РФ, российским болельщикам придется ждать разрешающие положения в регламентах международных спортивных федераций.