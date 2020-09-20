СКА сыграет с «Торпедо» в Ледовом дворце

Сегодня, в воскресенье, 20 сентября, в Ледовом дворце в 17:30 начнется хоккейный матч — Петербургский СКА встретится в рамках чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо».

В этом сезоне питерский хоккейный клуб СКА потерпел лишь два поражения — от «Ак Барса» и «Авангарда». На данный армейцы являются лидером конференции «Запад».

Что касается «Торпедо», нижегородцы проиграли последние свои три матча — «Металлургу», «Салавату Юлаеву» и «Северстали», и сейчас занимают девятое место в конференции «Восток».

В общей сложности СКА и «Торпедо» встречались в регулярном чемпионате семь раз. В пяти встречах верх одержал петербургский клуб и лишь в двух победу праздновали торпедовцы.