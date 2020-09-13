В понедельник "Зенит" встретится с "Арсеналом"

Футбольный клуб Санкт-Петербурга "Зенит" и тульский "Арсенал" сыграют в понедельник, 14 сентября, на домашнем стадионе петербуржцев "Газпром Арена".

Сейчас петербургский "Зенит" находится на третьем месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). Он отыграл шесть матчей, в которых набрал 13 очков. Сейчас в РПЛ лидирует клуб "Сочи", набравший 15 очков в семи матчах и обыгравший на днях "Ахмат" со счетом 1:0. Вторую строчку занимает "Спартак" с 14 очками, ему предстоит игра с ЦСКА.

Матч состоится в 18:30. ФК "Арсенал", с которым сыграет команда Северной столицы, располагается на 14 месте турнирно таблицы, набрав всего 5 очков в шести сыгранных матчах лиги.