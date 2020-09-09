В Петербурге готовы площадки для проведения матчей UEFA

Вчера, во вторник, 8 сентября, Межведомственный оперативный штаб по подготовке и проведению турнира провел заседание, на котором Владимир Кириллов, вице-губернатор Санкт-Петербурга, сообщил, что на данный момент инфраструктура города уже подготовлена к матчам предстоящего чемпионата.

По его словам, участники Чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2021 будут проводить тренировки на стадионе «Петровский» на Петроградской стороне и спортивной базе в Зеленогорске. Также стало известно, что специалисты подготовили план транспортного обслуживания и определили гостиницы, которые будут отведены под участников спортивных соревнований. Фан-зоны будут оборудованы на Конюшенной и Дворцовой площадях. Проводить чемпионат помогут 2 700 волонтеров.