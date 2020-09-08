Петербург примет предолимпийский чемпионат России по фигурному катанию

Сергей Чопозов, президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, сообщил, что Северная столица примет чемпионат России по фигурному катанию в декабре 2021 года. 28-летний чемпион Молодежной хоккейной лиги отметил, что федерация стремится проводить в городе лучшие мероприятия: «В течение недели подам заявки на международные соревнования. Мы готовы принять и чемпионат мира, и чемпионат Европы, и этап Гран-при. Есть ресурс, в городе всё для этого есть. Нужна лишь поддержка федерации России, комитета физкультуры и спорта Санкт-Петербурга и губернатора Александра Беглова».

Сергей рассказал, что он взял организацию предстоящего чемпионата под свою личную ответственность, и добавил, что пока не знает, где конкретно состоится спортивное соревнование — на площадке ДС «Юбилейный» или же в «Ледовом дворце». Напомним, что в последний раз в Санкт-Петербурге проводился чемпионат России в 2017 году — по его итогам определялись участники Олимпиады в Пхенчхане. В этом году турнир будет проходить в Челябинске с 22 по 27 декабря.