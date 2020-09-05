Футболист из Петербурга стал лучшим игроком ФНЛ

Дмитрий Барков, нападющий родом из Северной столицы, был признан лучшим игроком Футбольно национальной лиги (ФНЛ) за август. ФНЛ является вторым дивизоном отечественного футбола.

Дмитрий Барков в составе футбольного клуба "СКА-Хабаровск" (который сейчас занимает шестое место в турнирной таблице) за семь первых матчей сезона забил пять голов. В игре против московского "Торпедо" "СКА-Хабаровск" проиграл со счетом 2:4, но в этой игре Барков забил оба гола.

Ранее Дмитрий Барков играл за несколько эстонских клубов, за таджикистанский "Истиклол", "Химки", в составе которых вышел в РПЛ, а после уже присоединился к "СКА-Хабаровск".