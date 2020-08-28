Удаление Скопинцева в матче с «Зенитом» отменено

В контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза сообщили об отмене удаления в матче пятого тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Зенитом». Глава КДК РФС, Артур Григорьянц, заявил, что удаление футболиста «Динамо» Дмитрия Скопинцева в матче с «Зенитом», а также удаление футболиста «Ахмата» Антона Швеца в матче с «Локомотивом» отменили.

По словам главы удаления были признаны ошибочными. Решение принято на основании заключения экспертно-судейской комиссии.

В итоге «Динамо» набрал 10 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, а «Ахмат» набрал те же 10 очков, но занимает пятое место. «Зенит» лидирует в таблице со своими 12 очками.