Артем Дзюба помирился с нападающим «Спартака» Александром Соболевым

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что Артем Дзюба, нападающий «Зенита», и Александр Соболев, нападающий «Спартака», заключили мир между собой. Ранее у них состоялся конфликт, в результате которого Соболев не получил вызова в состав сборной на матчи Лиги наций УЕФА против Сербии и Венгрии.

Черчесов отметил, что Соболев в курсе своей ситуации применительно к национальной сборной и все еще остается в числе кандидатов. Ближайшие матчи Лиги наций, с Сербией и Венгрией, он пропустит, поскольку список из двадцати пяти участников уже сформирован.