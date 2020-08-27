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Тренер команды «Зенит» рассказал о замене Дзюбы

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© Фото: Футбольный клуб «Зенит»

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Сергей Семак сообщил о причинах замены капитана «Зенита» и состоянии нападающего Дриусси.

На гостевом матче с московским «Динамо» команда «Зенит» потерпела поражение со счётом 0:1. В первом тайме футболисты команды лишились Себастьяна Дриусси — игрок получил серьезную травму. По словам главного тренера петербургской команды, Сергея Семака, Себастьян Дриусси на данный момент не может самостоятельно передвигаться. Аргентинец проходит обследования, причины произошедшего выясняются. «Для нас это большая потеря» — заключил тренер.

Кроме того Семак объяснил, что смена Дзюбы произошла раньше срока для того, чтобы разнообразить игру «Зенита». По мнению тренера, длинные передачи и навесы не приносили большой пользы, так как «Динамо» играли компактно, имея в центре трех рослых защитников.

Напоминаем, что «Зенит» проиграл в чемпионате России впервые за последние 11 месяцев. Предыдущее поражение клуб из Санкт-Петербурга потерпел в РПЛ 28 сентября 2019 года в гостевом матче 11-го тура с московским «Локомотивом» (0:1). В следующем туре «Зенит» на выезде встречается с «Локомотивом», матч состоится 30 августа в 16:00 в Москве на стадионе «РЖД Арена».

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