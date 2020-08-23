«Зенит» победил «Тамбов» со счетом 4:1

Вечером в субботу 22 августа на домашнем стадионе команды «Зенит» на Крестовском острове состоялся матч четвертого тура РПЛ. Петербург разгромил «Тамбов» со счетом 4:1.

Счет открыл защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Затем его удвоил другой бразилец — нападающий Филипе Малком. В середине же второго тайма Сердар Азмун возглавил гонку бомбардиров и вместе с Александром Ерохиным довел счет до крупного.

«Тамбов» ответил лишь голом Кирилла Панченко под самый конец встречи.

Новая победа принесла «Зениту» 12 очков, что позволило упрочить лидерство. На втором месте сейчас остается команда «Локомотива» с 7 очками и игрой в запасе. Также в 5 очках от «Зенита» сейчас находится «Динамо» и «Ахмат», выигравший два матча подряд.