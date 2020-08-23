Безопасность на воде: в Петербурге ввели правила посещения бассейнов

В связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции у петербуржцев возникали разногласия касаемо правил посещения спортивных объектов. В том числе — общественных плавательных бассейнов. Губернатор Александр Беглов распорядился о создании четких инструкций и комитет по физической культуре и спорту занялся данным вопросом.

На данный момент основное действующее ограничение — соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. Не только в раздевалках, но и на плавательных дорожках: для каждого пловца отводится не менее 10 квадратных метров водной глади. При групповых занятиях разрешается сократить расстояние до 5 «квадратов».

Дистанцирование — единственная защита в бассейнах, поскольку медицинские маски и респираторы в воде не эффективны. Однако, из-за регулярной обработки воды, вероятность инфицироваться в бассейне значительно ниже, нежели в других общественных местах.