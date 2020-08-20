Дубль Азмуна помог «Зениту» победить ЦСКА

Петербургский футбольный клуб «Зенит» в домашнем матче против ЦСКА сумел победить, при этом счёт был с минимальным разрывом. К концу матча на табло виднелись цифры 2:1, что несомненно порадовало фанатов сине-бело-голубых.

Свыше 28 тысяч болельщиков следили за игрой петербургской команды, наставником которой является Сергей Семак. Игра сразу задалась, ведь хозяева поля открыли счёт уже на 19-ой минуте. Так, первым голом отличился Сердар Азмун. Однако на 26-й минуте счёт удалось сравнять, благодаря голу Николы Влашича.

Дальнейшее отсутствие голов заставило фанатов обеих команд изрядно понервничать. Команды отчаянно боролись, но на 70-й минуте Азмуну удалось оформить дубль. Таким образом на табло появился окончательный счёт– 2:1.

Эта победа позволила «Зениту» сохранить лидерство в турнирной таблице РПЛ с 9 очками.