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Равный счет в первом тайме: ЦСКА догоняет «Зенит»

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В среду, 19 августа в 20:00 начался матч 3-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — ЦСКА. Борьба продолжается.

На 19 минуте матча против ЦСКА игрок футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун забил гол в ворота противника. На 26 минуте москвичи сравняли счет — гол принес команде Никола Влашич, впервые выступающий в новом сезоне. Как мы сообщали ранее, футболист лечил мышечное повреждение.

С начала игры трое футболистов ЦСКА получили желтые карточки: Константин Марадишвили, Никола Влашич и Игорь Дивеев. На данный момент счет команд 1:1.

Напоминаем, что после двух туров РПЛ «Зенит» занимает 3-е место, имея в активе 6 очков. ЦСКА при таком же количестве очков занимает 4у-ю позицию.

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