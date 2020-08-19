Равный счет в первом тайме: ЦСКА догоняет «Зенит»

На 19 минуте матча против ЦСКА игрок футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун забил гол в ворота противника. На 26 минуте москвичи сравняли счет — гол принес команде Никола Влашич, впервые выступающий в новом сезоне. Как мы сообщали ранее, футболист лечил мышечное повреждение.

С начала игры трое футболистов ЦСКА получили желтые карточки: Константин Марадишвили, Никола Влашич и Игорь Дивеев. На данный момент счет команд 1:1.

Напоминаем, что после двух туров РПЛ «Зенит» занимает 3-е место, имея в активе 6 очков. ЦСКА при таком же количестве очков занимает 4у-ю позицию.