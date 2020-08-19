Дзюба станет капитаном «Зенита» в матче с ЦСКА

Футболист Артем Дзюба пропустил игру против «Ростова» (2:0) из-за травмы спины, а Никола Влашич лечил мышечное повреждение и еще ни разу не выходил на поле в новом сезоне. Сегодня, 19 августа, оба игрока вернутся на поле, чтобы сразиться с командой «Зенита». Матч состоится на поле «Зенита» на Крестовском острове в 20:00 по московскому времени.

Согласно данным букмекерской компании Фонбет, болельщики верят, что возвращение Дзюбы принесет сборной победу. Однако, и статистика игр у петербургской команды благоприятная: «Зенит» привез шесть очков из Волгограда и Ростова-на-Дону, ни разу не пропустив мяч. ЦСКА же не так давно победили команду «Химки», а затем не без труда — «Тамбов».