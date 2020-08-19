«Газпром арена» готова принять 29 тысяч болельщиков матча «Зенит» - ЦСКА

Матч 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА пройдет сегодня, 19 августа. Игра пройдёт на «Газпром Арене», которую сможет посетить рекордное для периода пандемии количество болельщиков.

Так, при соблюдении ограничений и необходимого санитарного регламента матч увидят около 29 тыс. человек. Отмечается, что будут открыты ложи, зоны гостеприимства, сектор активного боления и новая премиальная зона Diamond Club.

На данный момент самой посещаемой игрой является матч «Ротор» — «Зенит», на котором побывало 12 438 зрителей, сообщает пресс-службу «Зенита».

Сегодня, 19 августа в 20.00 начнётся матч «Зенит» - ЦСКА. На данный момент сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице РПЛ.