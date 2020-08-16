Соревнования по фигурному катанию в Петербурге отменены до конца года

Алёна Леонова, председатель комиссии спортсменов Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, рассказала, что из-за нестабильной эпидемиологической ситуации, все запланированные соревнования отменены.

Контрольные тренировочные прокаты, назначенные на 26-28 августа состоятся, однако в осенне-зимний период прокаты будут проходить в закрытом формате. Также есть вероятность, что первые два этапа Кубка Санкт-Петербурга все же состоятся, но к участию будут допущены лишь спортсмены старше 18 лет.

По поводу Всероссийских соревнований «Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина», в которых принимают участие спортсмены, выступающие в одиночном, парном катании и танцах на льду по программе Мастеров спорта и Кандидатов в мастера спорта, комиссия еще не определилась. По словам Алёны Леоновой, вариант проведения «Мемориала» рассматривается лишь с допуском спортсменов не моложе 18 лет. «По всей видимости, если это произойдет, то соревнования удастся провести лишь в разряде мастеров спорта. По-моему, в Санкт-Петербурге в этой категории набирается 11 мальчиков и 8 девочек» — сказала глава комиссии.