Семак рассказал о состоянии Дзюбы

15 августа, в субботу, в Ростове-на-Дону в рамках Российской Премьер-Лиги состоялся футбольный матч между «Зенитом» и «Ростовом». Однако в связи с травмой Артем Дзюба, капитан команды и по совместительству нападающий, не смог сыграть за свою команду. Но это не помешало сине-бело-голубым победить со счетом 0:2.

Первый гол был забит на 23 минуте Сердаром Азмуном, а на 87 минуте новичок команды Деян Ловрен забил второй гол.

После матча Сергей Семак согласился, что отсутствие Дзюбы безусловно отразилось на команде, ведь команда осталась без лидера. Хотя также есть и плюс, ведь другие футболисты смогли выйти на поле и показать себя.

На официальном сайте «Зенита» опубликовали интервью наставника команды Сергея Семака. В нём он сообщил, что точной информации по дате выхода Дзюбы на поле нет, ведь загадывать наперед очень сложно. Также Семак добавил, что он все же надеется, что Дзюба поправится к матчу с ЦСКА, который состоится 19 августа в Петербурге.