Теперь можно бесплатно смотреть матчи «Зенита», подключившись к «Мегафон»

Петербургские болельщики ФК «Зенит» теперь могут смотреть трансляции его матчей совершенно бесплатно, однако для этого нужно быть клиентами оператора «Мегафон».

Воспользоваться этой услугой можно всем болельщикам, которые до 31 мая 2021 года подключатся, либо перейдут на следующие тарифные планы: «Без переплат. Максимум», «VIP», «Премиум». После необходимо будет зарегистрироваться в сервисе «МегаФон ТВ».

Оператор связи «Мегафон» пояснил появление данной услуги тем, что сейчас, пока вокруг коронавирус, не каждый может попасть на стадион, а трансляции по телевидению платны. Чтобы помочь болельщикам футбольного клуба «Зенит» во время пандемии, «Мегафон» запустил бесплатную акцию.