Новый сезон РПЛ: «Зенит» сыграет с «Ротором»

В новом сезоне Российской Премьер-Лиги, стартовавшей 8 августа, первый матч «Зенита» пройдет против волгоградского «Ротора». Игра состоится в Волгограде 11 августа в 18:00.

Игроки «Зенита» уже прибыли на «Волгоград Арену» и опубликовали фото стадиона в официальном аккаунте команды в Twitter. На матче петербуржцы будут в белой форме.

Погоду обещают пасмурную, температура воздуха составит 29 градусов тепла. На трибуны «Волгоград Арены» допустят 15 тысяч болельщиков.

По версии американской аналитической компании FiveThreeEight футбольный клуб «Зенит» входит в первую полусотню сильнейших футбольных команд мира, занимая 23 место в рейтинге.