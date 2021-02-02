Хоккейного тренера из Петербурга уволили из спорта за то, что он пнул подростка

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России уволил тренера СШОР № 1 Московского района, который пнул своего ученика. Как пишет NevaToday, мужчина больше не сможет заниматься хоккейной деятельностью.

Инцидент, из-за которого уволили 58-летнего тренера произошел несколько недель назад на сборах в "Сириусе" — образовательном центре в Сочи. Преподаватель во время занятий несколько раз пнул 15-летнего парня.

Тренера выгнали из центра в тот же день и уволили из школы, однако решение о запрете на деятельность было принято лишь сейчас.

"Вечерка" уточняет, что родители других учеников и некоторые коллеги мужчины заступились за него, отмечая, что инцидент преувеличен.