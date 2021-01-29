Матчи Чемпионата Европы в Петербурге болельщикам придется смотреть онлайн

Матчи чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Петербурге летом 2021 года, пройдут в режиме онлайн. Об этом, как пишут "Невские новости", сообщил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто.

Он объяснил, что пока из-за коронавируса все мероприятия запланированы в режиме онлайн.

Специалист добавил, что пандемия к лету не исчезнет, хотя пока что заболеваемость снижается.

Как писал Санкт-Петербург.ру, власти нашего города уже разработали проект постановления о перекрытии ряда улиц во время проведения матчей Евро-2020.

Чемпионат перенесли из-за пандемии коронавируса весной 20-го года. В УЕФА отмечали, что в этом году чемпионат пройдет согласно плану.