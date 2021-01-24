Россиян дисквалифицировали с эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии

Первая команда России по лыжным гонкам лишена бронзовых медалей, завоеванных в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Как пишет РИА Новости, лыжники показали третий результат по итогам соревнований, однако были лишены награды.

В гонке участвовали Александр Большунов, Евгений Белов, Денис Спецов и Алексей Червоткин. Большунова после финиша сбил с ног одного из соперников, за что вся команда быа дисквалифицирована.

Как уточняте "РГ", на финишной прямой финн Йони Мяки подрезал россиянина, после чего тот махнул в сторону соперника палкой. По окончании гонки Большунов врезался в Мяки и уронил его.

Тренер сборной России Егор Сорин в комментарии "Матч ТВ" отметил, что финна должны были дисквалифицировать, так как Большунов четко занял правый коридор. То, что было до и после финиша, должно рассматриваться отдельно, подчеркнул Сорин.

Вторая российская команда, финишировавшая четвертой, таким образом поднялась на третье место. На втором - финская команда, на первом - норвежская.

Следующий этап Кубка мира стартует 29 января в шведском Фалуне. Соревнования продлятся до 31 января.