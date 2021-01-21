В Петербурге из-за Евро-2020 перекроют 33 улицы

В правительстве Санкт-Петербурга разработали проект постановления о перекрытии ряда улиц во время проведения матчей Евро-2020. Документ был опубликован на сайте Смольного.

Всего в списке более тридцати магистралей. Речь идет об улицах, расположенных на Крестовском острове, где находится стадион «Газпром Арена». Именно эта площадка будет принимать матчи в России.

Перекрытия для некоторых улиц планируются на сутки - с 12 ночи до 12 следующей ночи. Это в две даты 2021 года: 16 июня и 2 июля. Еще дольше будут перекрыты улицы 12 июня и 21 июня.

Магистрали планируется перекрывать с 00:00 до полуночи следующего дня 16 июня и 2 июля, а также с 00:00 до 3:00 следующего дня 12 июня и 21 июня.

Для жителей Крестовского острова предусмотрены спецпропуска. Их начнут выдавать весной.