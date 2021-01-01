Первые матчи "Зенита" в 2021 году намечены на февраль

«Зенит» возобновит матчи в Российской премьер-лиге (РПЛ) 27 февраля. Первым соперником сине-бело-голубых станет «Ростов», матч будет домашним и пройдет на "Газпром Арене", передает АБН.

Второй матч года будет 8 марта. Зенитовцы на выезде сыграют с казанским "Рубином". Третья встреча - снова дома с "Ахматом" (Грозный) 13 марта.

Дальше по графику следует матч в Москве с ЦСКА - 17 марта.

Футбольный клуб Петербурга лидирует в турнирной таблице РПЛ. Вторым идет ЦСКА.