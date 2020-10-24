Матч "Рубин" - "Зенит" закончился поражением хозяев поля

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«Зенит» проиграл на «Газпром Арене» в чемпионате России впервые с декабря 2018 года. Тогда поражение также нанес «Рубин».

«Рубин» одержал победу над «Зенитом» в выездном матче 12-го тура Тинькофф РПЛ. Игра закончилась со счетом 2:1, сообщает "Матч".

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