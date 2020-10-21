Mountain Dew® и PUBG MOBILE приготовили награды для российских игроков

Mountain Dew® будет сотрудничать с мобильной игрой PlayerUnknown’s Battleground Mobile (PUBG MOBILE) - одной из самых популярных в мире.

Бренд газированных напитков с большой историей в киберспорте и играх, таким образом, движется к развитию инноваций в сфере игр.

Вместе компании планируют предоставить игрокам расширенный доступ к уникальным игровым элементам.

В рамках коллаборации игроки по всему миру смогут «подзарядиться» на заправочных пунктах Mountain Dew. Точки доступны на обновленной игровой карте. Там можно будет получить не только напиток, но и уникальную продукцию - парашюты, футболки и др.

Приобретая продукты с маркировкой Mountain Dew игроки смогут разблокировать особые награды и внутриигровые призы.

Так, приобрести напиток со спецэтикеткой можно в магазинах "Магнит". Далее нужно ввести код из-под крышки и ID игрока на сайте.

Для российских игроков также доступен образ настоящего героя через маску Mountain Dew в Instagram.

Можно узнать подробности акции и подписаться на Mountain Dew в соцсетях.