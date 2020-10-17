Матчи "Зенита" изменят дорожное движение в Петербурге

Некоторые автобусы в Приморском районе будут ходить 17 октября по измененному маршруту из-за матчей "Зенита". На Яхтенной улице ожидаются перекрытия, сообщили в администрации Петербурга.

Движение у Яхтенного моста будет закрыто с двух до шести. Некоторые маршруты поедут в объезд.

На домашней площадке футбольный «Зенит» встретит команду «Сочи». Чтобы попасть на матч, болельщикам рекомендуют выходить на станции метро «Крестовский остров».

20 октября сине-бело-голубые будут играть на "Газпро Арене" с бельгийским «Брюгге».