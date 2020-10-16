УЕФА может изменить формат чемпионата Европы в связи с пандемией. Как сообщает NevaSport со ссылкой на The Sun, количество городов турнира может быть уменьшено.

При самом неблагоприятном сценарии, весь турнир проведут в одной стране на четырех стадионах.

Причиной для таких решений может стать пандемия коронавируса.

Источник издания отмечает, что городами "на выбывание" числятся Санкт-Петербург и Баку (в Армении в настоящее время идет вооруженный конфликт).

Несмотря на то, что чемпионат все еще называется Евро-2020, проводиться он будет только в следующем году.