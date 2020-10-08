Фигуристка Медведева снялась с соревнований из-за травмы спины

Фигуристка Евгения Медведева снялась со второго этапа Кубка России. Как пишет "НеваСпорт", об этом рассказал представитель Федерации фигурного катания на коньках России.

Отмечается, что у Медведевой обострилась травма спины. Спортсменка пройдет медицинское обследование.

Она уже пропустила первый этап Кубка в сентябре. Соревнования проходили в Сызрани. В группе одиночниц победила Анна Щербакова.

Второй этап запланирован на следующей неделе и будет проводиться в Москве.