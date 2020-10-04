Боярский разочаровался решениями Семака

Актер Михаил Боярский, болеющий за петербургский футбольный клуб «Зенит», очень расстроился игрой вничью родного клуба со «Спартаком». Этот матч можно считать поражением «Зенита», так как он намного сильнее московского соперника, приводит мнение Боярского «Чемпионат».

По словам актера, петербургские футболисты упустили победу. Боярский возложил вину за проигрыш на тренера бело-голубых.

В целом, считает артист, игра получилась хорошей. "Зенит" сыграл достойно на чужом поле, отметил он, добавив, что никаких соперников у "Зенита" в борьбе за чемпионство не намечается.

Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» закончился для бело-голубых ничьей - 1:1.

10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1) Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4151769-bojarskij-dlja-zenita-eto-porazhenie-spartak-skoro-sdohnet-i-za-zoloto-ne-poboretsja.html?utm_source=copypaste