Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал для Nevasport выступление своей группы в контрольных прокатах сборной России.

По его словам, пока рано говорить о гарантированном успехе и в целом лучше, чтобы результаты оценивали специалисты, а не он сам.

Рабочий прокат, сказал Мишин, добавив, что не хотел бы говорить больше. По поводу выступления призера ЧМ-2018 (бронза) Михаила Коляды, тренер сказал, что если выступление считают успешным, то надо так и написать.

Также он отметил, что группу ждет много работы.

В нее входят чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, победители финала Кубка России Анастасия Гулякова и Андрей Лазукин.