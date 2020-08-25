"Зенит" раздумывает над покупкой Пасторе

Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе может стать игроком «Зенита», если руководство одобрит предложенный трансфер.

Пасторе рассматривался как возможное приобретение ранее в этом году, и в прошлом, однако сделка так и не сотоялась.

В "Роме", контракт с которой у игрока заключен до 2023 года, Пасторе сыграл 15 матчей в прошлом сезоне.



По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Пасторе составляет 8 млн евро.