Футболист Зенита" может перейти в АПЛ

Футболист Вильмар Барриос может покинуть петербургский клуб "Зенит", так как им интересуются другие команды - «Ньюкасл» и «Милан».

ВTwitter колумбийского телеканала Win Sports сообщается, что полузащитник из Колумбии может продолжить карьеру в английском или итальянском клубе.

Барриос сыграл за "Зенит" более 30 матчей в сезоне 2019/20 и забил один гол.