Артема Дзюбу признали лучшим игроком пятого тура РФПЛ

Болельщики признали форварда «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком пятого тура РФПЛ. Нападающий продолжает радовать поклонников и забивать. В гостевом матче с «Уфой» он стал автором одного из двух забитых мячей.
В голосовании, проводимом Российской Премьер-Лигой (РПЛ) вместе с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер», форвард сине-бело-голубых набрал 48,69% голосов. Второе место занял голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев – 20,93%. Бронзу взял полузащитник «Спартака» Квинси Промес – 11,38%.
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Дзюба уже в четвертый раз становится лучшим игроком тура РПЛ. Он признавался лучшим в первом, третьем и четвертом турах. Во втором туре зрители выбрали лучшим партнера Дзюбы по «Зениту» Олега Шатова.
Ранее Дзюба получил вызов в сборную России по футболу, которой уже 7 сентября предстоит сыграть с Турцией в Лиге Наций. Спустя три дня наша национальная команда проведет товарищескую встречу с Чехией в Ростове-на-Дону.