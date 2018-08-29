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Артема Дзюбу признали лучшим игроком пятого тура РФПЛ

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© Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

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Нападающий «Зенита» продолжает свою голевую феерию – он забил семь мячей в семи играх.

Болельщики признали форварда «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком пятого тура РФПЛ. Нападающий продолжает радовать поклонников и забивать. В гостевом матче с «Уфой» он стал автором одного из двух забитых мячей.

За Дзюбу проголосовало 48,69% опрошенных или 14 654 пользователя. Второе место в голосовании занял вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев (20,93%), третье - полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес (11,38%).

Дзюба четвертый раз в сезоне стал лучшим игроком тура РПЛ. Ранее он признавался лучшим в первом, третьем и четвертом турах. Во втором туре зрители проголосовали за другого игрока "Зенита" - полузащитника Олега Шатова.



Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/5503508

В голосовании, проводимом Российской Премьер-Лигой (РПЛ) вместе с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер», форвард сине-бело-голубых набрал 48,69% голосов. Второе место занял голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев – 20,93%. Бронзу взял полузащитник «Спартака» Квинси Промес – 11,38%.

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Дзюба уже в четвертый раз становится лучшим игроком тура РПЛ. Он признавался лучшим в первом, третьем и четвертом турах. Во втором туре зрители выбрали лучшим партнера Дзюбы по «Зениту» Олега Шатова.

Ранее Дзюба получил вызов в сборную России по футболу, которой уже 7 сентября предстоит сыграть с Турцией в Лиге Наций. Спустя три дня наша национальная команда проведет товарищескую встречу с Чехией в Ростове-на-Дону.

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